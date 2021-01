Se suman más voces en contra del lawfare

El tema del lawfare y los presos políticos sigue sumando voces que se hacen oír. Personalidades de diferentes sectores, consultadas por este multimedio, expusieron sus puntos de vista sobre la situación que afecta, entre otros, al expresidente Amado Boudou, quien, por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, podría volver a quedar preso.



“Tenemos una Corte que es extorsiva y que, si tuviera un poco de vergüenza, renunciaría”, dijo el sacerdote Francisco “Paco”

Oliveira, y reiteró que el presidente Alberto Fernández debería indultar a Boudou. “No porque haya hecho nada, sino porque, si no se quiere revisar su condena, lo único que nos queda es un indulto reparador”, explicó.



La diputada nacional y sindicalista del gremio judicial, Vanesa Siley, dijo al diario Hoy que los efectos de la guerra jurídica entablada durante el gobierno macrista “continúan hoy en día” y llamó a que “se haga foco en quiénes son los que armaron esas causas”.



“Todos aquellos y aquellas que se oponían a las políticas de Macri fueron perseguidos judicialmente”, dijo Siley, y opinó que “hay que tomar muchas cuestiones claves” de las sugerencias del consejo de expertos convocado por el Presidente para su plan de reforma judicial.



“La gente hoy no cree en el Poder Judicial, y eso es grave para la democracia”, dijo la diputada.



El dirigente de Quebracho y referente político Fernando Esteche, por su parte, dijo que el lawfare “es el Caballo de Troya de la democracia” y que, para acabar con ese fenómeno, “hace falta voluntad política, que no la vemos”.



En efecto, Esteche fue crítico con el Gobierno por no actuar más fuertemente contra el lawfare. “No es difícil. Tenés muchos dispositivos: el Consejo de la Magistratura, la comisión bicameral de seguimiento, la revisión de las causas. No vemos voluntad política. En el proyecto de reforma judicial, el problema del lawfare no está contemplado”, aseguró.