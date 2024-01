“Si nos ponemos a discutir una ley todo el año, no entra un peso más”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, pidió ayer que el Congreso apruebe la Ley Ómnibus, que será debatida en sesiones extraordinarias, porque si se demora su sanción, “no entra un peso más a la Argentina”.

“No podemos esperar cuatro años. Lo que plantea el Presidente es que estamos en una situación de emergencia como nunca antes Argentina enfrentó. El Estado argentino está destruido, no tiene capacidad para afrontar los problemas más esenciales que tiene que cubrir un Estado”, manifestó el funcionario en declaraciones a la prensa.

En sintonía, alertó que “si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo el año, no entra un peso más a la Argentina, no invierte nadie, y tenemos necesidad de inversiones, si no, se para todo”.

Desde la Casa Rosada desplegaron un “operativo presión” al Congreso que inició en las últimas horas del 2023 con el mensaje de fin de año emitido por el Presidente Javier Milei en el que sostuvo que los legisladores “podrán rechazar la ley y continuar con el modelo que durante 100 años nos empobreció, o aprobarla para hacer un cambio profundo y abrazar nuevamente las ideas de la libertad”.

Por otro lado, Francos se refirió al fallo judicial que suspendió las reformas laborales planteadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a favor de los amparos interpuestos por la CGT y la CTA. “No es razonable ni lógico”, señaló, y precisó que “quienes resuelven los temas judiciales de esta manera no se hacen cargo de la situación que vive la Argentina”.

“Hay necesidad y urgencia, ¿o no se entiende? Hay que sacar la norma rápido, que permita influir en la economía argentina, que se den señales claras de que estamos cambiando”, concluyó el ministro del Interior sobre el decreto que debe ser refrendado por el Congreso.