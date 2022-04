Sileoni dijo que la hora adicional de clases “no puede ser posible sin los gremios”

El titular de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) bonaerense, Alberto Sileoni, ratificó su apoyo a la idea del ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk, de añadir una hora diaria de clases en las escuelas, pero consideró que esa medida “no puede ser posible” sin el apoyo de los gremios docentes, a los que el gobierno provincial citó para el próximo martes con el objeto de reanudar la negociación salarial.

En una entrevista radial, Sileoni dijo que los detalles de la iniciativa no están definidos aún, y que “no será compulsiva”, de manera que los maestros y profesores que no puedan sumarse no estarán en problemas.

“Los gremios dirán lo que tienen que decir, y espero que lleguemos a una buena noticia”, apuntó Sileoni. Y confirmó que los sindicatos docentes (principalmente el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, Suteba, y la Federación de Educadores Bonaerenses, FEB) fueron convocados a una reunión para la semana que viene, con el objeto de reanudar la negociación paritaria.

“Una medida tan compleja como esta nunca pensamos en tomarla sin los gremios sentados a la mesa. Tiene que tener el ­consenso de esa mesa de unidad gremial, que funciona tan bien en la Provincia”, enfatizó Sileoni.

En cuanto a la implementación, precisó que la hora adicional podría implementarse gradualmente, en escuelas rurales y del interior bonaerense o incluso del conurbano.

“La Nación ofreció hacerse cargo del 80% del incremento” que dictar las horas extra supondrá para los ingresos de los docentes, dijo el titular de la DGCE.

El gobierno de Axel Kicillof convocó a los gremios que representan a los docentes de la Provincia para el martes próximo, ante el pedido de reapertura de la paritaria que habían hecho los propios sindicatos. En la mesa de negociación se considerará también esta medida en análisis, con su impacto sobre los salarios.

El Suteba y la FEB habían reclamado volver a reunirse con la administración provincial en vista del aumento de la inflación en el mes de marzo y la merma que supuso en el poder de compra de los salarios docentes, que en la última paritaria, a fines de febrero, recibieron un aumento del 41,8%.