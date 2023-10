Tobar celebró la elección de Alak: “Se ganó a lo bilardista”

Luego del buen resultado que obtuvo el candidato a intendente de Unión por la Patria en la ciudad de La Plata, Julio Alak, en las elecciones del domingo 22 de octubre, el líder de la Agrupación Blanca y Azul de la Uocra, Iván Tobar, dialogó con diario Hoy sobre el trabajo de campo llevado a cabo en la campaña y celebró la buena definición del partido peronista.

“Nos hicimos cargo de levantar cuando había que levantar las banderas de Evita y Perón, y acá se ganó a lo bilardista, como había que ganar”, dijo el referente. Asimismo, contó cómo se gestó su relación con el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, y aseguró que “me demostró lealtad de entrada”.

“Un domingo a las 10 de la mañana me sonó el teléfono y era Julio Alak, que me preguntó por qué no estaba trabajando en su equipo, a lo que yo le respondí que en La Plata nunca me metí porque no hay código, nosotros siempre trabajamos en Ensenada”, contó y agregó: “Después de esa charla nos vimos, le planteé los problemas laborales que tenía el sector y él fue llamando por teléfono y solucionando la situación de puertas que se nos cerraban”.

En ese sentido, respecto al rol de la Uocra en la campaña que de esta contienda, aseguró: “Fuimos un granito de arena de este gran trabajo, somos muchos compañeros los que trabajamos en las calles, en los barrios, pero tenemos el condimento especial que es la mística y el sentimiento que sentimos los obreros”.

Por otro lado, recordó que “en las PASO se trabajó confiados porque eran las primarias y había más opciones, pero después tuvimos el mano a mano y peleamos contra el poder que tenía toda la plata, era un monopolio grande, pero ganó el pueblo, el peronismo”, sentenció y cerró: “Trabajamos día y noche sin parar, así es la Uocra”.

Vale mencionar que las elecciones en La Plata se continúan definiendo voto a voto en una situación en donde los principales candidatos se dan como ganadores, esperando el escrutinio final.