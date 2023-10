Myriam Bregman: “Massa y Milei no son lo mismo”

Luego de quedar en quinto lugar en los comicios del domingo, la candidata a presidenta del FIT-U, Myriam Bregman, anticipó que el espacio definirá en los próximos días qué rol tomará la fuerza en la segunda vuelta aunque dejó un guiño al ministro de Economía, Sergio Massa.

Al ser consultada sobre el titular del Palacio de Hacienda y su contrincante el liberal Javier Milei, la actual diputada nacional tomó distancia del discurso de “todos son lo mismo” que optó en la campaña e inclinó la balanza en favor del oficialista.

“Claramente no son lo mismo, nadie puede decir que Milei o Massa son lo mismo”, señaló en declaraciones a la prensa, aunque aclaró que es una definición propia y no contempla la mirada general de la fuerza. “Ahora llega la hora de reflexionar profundamente cómo enfrentamos esto para que el ajuste no lo vuelvan a pagar quienes laburan todos los días”, ahondó.

El candidato a vicepresidente Nicolás del Caño llamó a votar en blanco y ayer hizo lo propio el excandidato presidente derrotado por Bregman en las PASO, Gabriel Solano, quien señaló que “la unidad nacional que promueve Massa es con la derecha”. “Que no cuente con nosotros”, sentenció.