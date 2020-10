Tolosa Paz: “Se gastan mil millones en cooperativas”

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y concejal ad honorem en La Plata por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, le contó a diario Hoy que ayer le llegaron todas las noticias sobre la investigación que realiza este multimedio y afirmó que están trabajando para ver cómo avanzan y ver las presentaciones a realizar en el Concejo Deliberante “obviamente con pedido de informe”, algo que ya venían haciendo, pero “no han contestado nunca”.

“El próximo sumario tendrá mucho del pedido de informes sobre estas irregularidades que manifiesta diario Hoy, pero también la denuncia de la exconcejal Rollié en su momento”, afirmó Tolosa Paz.

Más allá de la denuncia de Rollié, este diario le preguntó a la dirigente si no le parecía extraño que más de una persona tenga a su cargo más de una cooperativa. Es decir, que dos personas tengan once cooperativas. A lo que la concejal respondió que primero prefería tener toda la información ya que aún no la tiene.

“Una ve solamente la rendición de cuentas municipal y ahí sí que hay un crecimiento exponencial y yo soy una de las voces quizás más críticas del crecimiento de lo que se llama servicio de aguas de cooperativas, tanto lo que manejaba Secretaría de Gobierno, con Nelson Marino, y la Secretaría de Espacio Público y también parte de lo que era el área de Negrelli”, explicó Tolosa Paz y añadió que “estas eran tres áreas que tenían un crecimiento exponencial en los últimos años”.

“El Presupuesto presuponía una cosa y luego demostraba otra. Esas cosas las fuimos señalando siempre en la rendición de cuentas, llegando a montos realmente millonarios: $1.000 millones de pesos en destino a cooperativas fue un aumento. Es la mitad de lo que se lleva el contrato de (la recolectora de residuos) ESUR en La Plata”, aseguró Tolosa Paz.

En la misma línea, la concejal del Frente de Todos le dijo a diario Hoy que la ciudad de La Plata “hoy está gastando $2.000 millones de pesos en el servicio de ESUR y $1.000 millones de pesos en cooperativas”. “Es un gasto exponencial que no se ve, obviamente, reflejado en la mejor limpieza de la ciudad.

Entonces, ahí hay toda una cantidad de expedientes que hemos iniciado de preguntas, consultando cuáles son las cooperativas, cómo están integradas, cómo es el sistema tanto de poda como de recolección de residuos y el 147”, indicó Tolosa Paz.

“Ahí hay, como todo, mucho por contestar, sin respuesta todavía al día de la fecha y en la rendición de cuentas del año pasado y en la del anterior también”, señaló.

“Desde que yo soy concejal esas observaciones las hice, tanto en mi rol como dictamen de minoría en la rendición de cuentas como también en ese dictamen que luego elevamos al tribunal de cuentas para que el tribunal en todo caso audite lo que tenga que auditar”, finalizó la dirigente platense.

“El silencio otorga”

Guillermo Escudero, diputado provincial del Frente de Todos, habló con diario Hoy y aseguró que “lo que en un principio eran sospechas para algunos, y certezas para nosotros, se van esclareciendo”. Agrego que desde el Bloque siempre pensaron que “detrás de la falsa idea de transparencia se ocultaban los negocios que estaban haciendo”. Y dijo que no sorprende, “como tampoco sorprenden todas las causas que involucran a exfuncionarios del gobierno de Macri, a la exgobernadora Vidal.

El gobierno municipal no fue la excepción y a medida que pasa el tiempo salen a la luz los entramados ilegales”.

Escudero también comentó que al analizar los presupuestos municipales “desde el 2016 al 2019 se encuentran las irregularidades que ahora salen con fuerza, y digo ahora porque antes también estaban, pero producto de la cobertura que tenían quedaban sutilmente tapados”. Según el concejal, esos presupuestos “también son un claro ejemplo de la discrecionalidad con la que manejaban los fondos. Partidas que debían computarse a seguridad, salud o desarrollo social que eran asignadas a la Secretaría de Gobierno son una muestra del manejo”.

Consultado sobre falta de respuestas por parte de la gestión de Julio Garro respecto de las denuncias, Escudero sentenció: “El silencio otorga”.