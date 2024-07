Ultimátum para que Pettovello distribuya los alimentos

En un contexto de crisis y pobreza en franco crecimiento, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sigue reteniendo seis millones de kilos de alimentos en depósitos de Villa Martelli y Tafí del Valle, Tucumán.

Es por eso que en las últimas horas el juez Martín Cormick rechazó la apelación de los letrados del ministerio e intimó a distribuir los alimentos guardados hace meses. “Dado que la resolución del 12/07/24 ha quedado firme, se intima al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar documentalmente, dentro del plazo de 48 horas, el cumplimiento de lo ordenado” sentenciaron desde la Justicia.

Desde el Gobierno intentaron apelar a la decisión y no dar el brazo a torcer, pese a las necesidades de los más necesitados en la República Argentina. Ante esto, el Juez federal volvió a intimar a Sandra Petovello. “El juez de feria no aceptó los argumentos del gobierno y le exigió que el lunes muestre los resultados” afirmaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que junto a Juan Grabois, presentaron meses atrás la denuncia hacia el Poder Ejecutivo Nacional, quienes no estaban garantizando el derecho a la alimentación de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.