La frase pertenece a Gabriela Piovano, infectóloga del hospital Muñiz, a quien el periodista de TN Nicolás Wiñazki llamó para consultarle si estaba bien que políticos de segundas líneas también se aplicaran la vacuna.



“Pasamos de hablar mal continuamente de la vacuna a pelearnos por quién se la pone. Y en realidad no pasa por ahí, tenemos que alcanzar un 70% de la población para tener la inmunidad comunitaria y salir de esta situación de la que se han estado quejando desde el día uno”, señaló la médica.



Piovano cuestionó “las formas” y aseguró que “me parece grave que se empiece a tirar abajo a quienes trabajan para garantizar las políticas que hacen que se llegue a los ciudadanos. Porque si los ciudadanos hoy tienen vacunas, es por esos ministros, por el viceministro y toda esa gente que se tiene que mover para negociar e ir a los lugares a constatar lo que sucede, y es dable que estén protegidos”.



“Me parece que no tiene que pasar por ahí, el hacerle creer a la población que un funcionario porque es de segundo nivel no es importante. Es lo de siempre, es tratar de tirar abajo a los que trabajamos en el Estado, como que somos menos”, sostuvo, y agregó: “El tema es cuando se está apostando todo el tiempo a que nos vaya mal, cuando en realidad lo que estamos haciendo es tratar de salvar vidas humanas, independientemente de si votaron a Alberto Fernández, miran TN o C5N”.



“A mí me da la sensación de que hablás estigmatizando a la gente que ha llevado la campaña de vacunación adelante. ¿O vos qué pretendés, que Macri también tenga una empresa que vacune a todo el país?”, concluyó Piovano.