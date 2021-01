Yedlin cuestionó a Juntos por el Cambio por hacer “política chiquita” en temas de salud

El presidente de la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, aseguró que las vacunas Sputnik V que se aplican en el país contra el coronavirus “son eficaces y seguras”. En tanto, acusó a los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) de “hacer política chiquita” por negarse a concurrir mañana a una reunión con el ministro de Salud, Ginés González García, en un encuentro convocado para explicar los alcances del plan de vacunación contra la Covid-19 que lleva adelante el Gobierno.



En cambio, JxC quiere que Ginés vaya a dar explicaciones al Congreso. En relación con eso, Yedlin recordó que el exministro de Salud de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, “nunca fue al Congreso y no había vacunas de calendario”.



El diputado afirmó que la reunión de Ginés había sido solicitada por la oposición, ya que en diciembre habían hecho un pedido. Y explicó que, como en el último mes del año pasado hubo mucha actividad en la Cámara y en el Ministerio de Salud, la reunión quedó fijada para la primera quincena de enero. “Como no teníamos habilitado hacer reuniones, Ginés aceptó hacerla en su despacho el 13 de enero. Como no había vuelos, quedamos para el 19, pero ahora el interbloque de Juntos por el Cambios dice que no va”, apuntó el diputado del Frente de Todos.



Sin embargo, la reunión se realizará mañana con los diputados de los otros bloques opositores que integran la comisión y se le pedirá a Ginés que también vaya a la Cáma­ra. “Él no va a tener problemas en concurrir”, aseguró Yedlin.



Con respecto a por qué cree que JxC cambió de opinión, el diputado fue contundente y habló de intereses políticos: “En este tema de salud no se justifica querer hacer política chiquita”.



“Quiero recordar que Rubinstein no vino nunca al Congreso y no había vacunas de calendario. No me parece bien que no vayan. Nosotros vamos a ir. Hacen esto debido a que no confían porque no se transmite; no me parece bien. Nada de lo que hace este Gobierno está bien para ellos. Es llamativo. Creo que ellos entienden que les genera alguna ventaja electoral, pero me parece todo lo contrario. Hay cierta mirada en la paja del ojo ajeno”, finalizó el presidente de la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados.