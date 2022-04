“Yo respondía a Diego Dalmau Pereyra”

El policía de la Ciudad de Buenos Aires y agente de inteligencia “en comisión” Leandro Araque fue quien comenzó a poner en aprietos a Diego Dalmau Pereyra, el hombre de contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuando declaró en febrero pasado.

Araque admitió ante el juez Kreplak que quien lo convocó para las tareas de la Súper Mario Bros y le transmitió las órdenes de espiar al “Pata” Medina fue Dalmau Pereyra. Además, había afirmado que la información que obtuvieron los espías de la AFI que integraban el grupo de WhatsApp Súper Mario Bros sobre el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina fue la misma que fue utilizada en una denuncia “anónima” dejada en el juzgado federal de Quilmes, a cargo del magistrado Luis Armella, para procesar y encarcelar al exsecretario general de la Uocra La Plata.

En su declaración, se había reconocido como quien realizaba los informes de inteligencia sobre el “Pata” Medina y que coincidían con los términos de la denuncia anónima que recibió Armella el 31 de julio de 2017. Esa denuncia en la que la fiscal Cavallo se declaró incompetente intervino Armella y a los pocos días ella cambió de opinión y se inició un procesamiento al líder sindical.

Cuando el juez Kreplak le preguntó a Araque quién era su jefe, el exespía (según un fallo de la Cámara Federal, un “cuentapropista” de la inteligencia) no dudó: “Yo respondía para esa época a Diego Dalmau Pereyra”.

No era, por cierto, Dalmau Pereyra un cuentapropista. Su cargo en la AFI era el mismo que durante décadas ocupó Antonio “Jaime” Stiuso: ser el contralor de la AFI.

Qué declaró entonces

“Yo voy a la Agencia con (Jorge El Turco) Sáez. Llegué con él, que tenía relación con Dalmau Pereyra, pero era este último quien daba las órdenes”, había admitido en febrero Araque sobre cómo llegó a la AFI. Sáez era otro exintegrante de la Policía de la Ciudad.

“A nosotros nos llegaban las órdenes, eran verbales, directamente de Dalmau Pereyra”, agregó en su declaración de entonces.

Contra el “Pata” Medina

“Recuerdo que tuvieron una reunión Dalmau Pereyra con Jorge Sáez y después de esa reunión este último me comenta que Dalmau le requirió que se hagan amplias tareas investigativas respecto de Medina, más precisamente me habla de que existiría una precausa, no recuerdo bien cómo me lo dijo, vinculada a lavado de activos”, señaló Araque en su declaración y agregó: “Esa precausa todavía no existía. Al menos, no formalmen­te. Se inició mediante la denuncia anónima que recibió el juez Armella” (el 31 de diciembre de 2017).

“En principio nos piden dos cosas puntuales: chequear el domicilio y su entorno, todo lo que se viera en sus inmediaciones, y además determinar información que pudiera colaborar en una investigación de lavado de activos, como buscar testaferros o vínculos con determinadas empresas. Luego de ese primer informe se hicieron varios más, que son los que me exhibieron”, ratificó Araque.

Los registros de la Casa Rosada

Las pruebas más contundentes de la mesa antisindical fueron los videos que descubrió la AFI en diciembre de 2021. Sin embargo, la investigación se orientó hacia la Casa Rosada, lugar donde se gestó la persecución a representantes gremiales.

Diario Hoy había accedido a los registros de ingreso a la Casa Rosada. Entre ellos estaban el exdirector de asuntos Jurídicos de la AFI macrista, Sebastián De Stéfano; el exjefe de gabinete de la agencia, Darío Biorci; y Diego Dalmau Pereyra.

Dalmau Pereyra en los registros

Según los archivos a los que accedió este multimedio, Diego Dalmau Pereyra aparece en los registros de ingreso a la sede gubernamental el día 13 de junio de 2017, dos días antes de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia, de la cual participaron todos los mencionados anteriormente en el pedido del juez.

El contralor de la AFI ingresó al Salón de los Científicos a las 16:19 y salió exactamente dos horas después, a las 18:19. Esa misma mañana también estuvo Arribas en la presidencia, en el despacho de Macri, de 11:51 a 12:25. Volvió a la tarde, de 17.24 a 17.58 y coincidió en un tramo con Dalmau Pereyra.