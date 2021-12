A mano armada, le roban la moto a un hombre en barrio Hipódromo

Un vecino de barrio Hipódromo fue víctima de la inseguridad, cuando, durante horas de la noche, unos sujetos armados lo interceptaron, lo amenazaron y le quitaron todo lo que tenía, tras lo cual escaparon con rumbo desconocido y al momento siguen sin ser localizados.

Si bien el hecho tuvo lugar pasadas las 21:00 horas del jueves, trascendió recién ayer, cuando la hermana del damnificado decidió denunciar el incidente a través de las redes sociales. “Se la acaban de robar a mi hermano, amenazándolo con un arma. Fue cerca del Hipódromo de La Plata y le robaron la moto, mochila con toda la documentación”, detalló la mujer.

Asimismo, agregó que los papeles estaban a nombre de Romero Gregorio Alejandro y que en el bolso tenía todas sus pertenencias. “¡¡Por favor, tiene que aparecer!! Ya hicimos la denuncia pero hasta ahora nada”, dijo indignada y triste a la vez.

Quienes tengan algún tipo de información deben comunicarse al 911 o ir a la comisaría más cercana.

Lo cierto es que al momento no hay pistas sobre los autores del hecho y los mismos continúan prófugos de la Justicia. Debido a esto, el análisis de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, tanto públicas como privadas, será de vital importante para poder esclarecer lo sucedido.

Otro dato a destacar es que, a pesar de mal trago vivido, el hombre no sufrió heridas de ningún tipo y no hubo que lamentar una tragedia mayor. “Es increíble que tengamos que agradecer que no lo mataron”, comentó molesto un vecino al enterarse de lo ocurrido.

Buscan a un conductor que chocó y huyó

Por su parte, buscan al conductor de una camioneta que durante horas de la madrugada destruyó un auto que estaba estacionado luego de chocarlo a gran velocidad. Tras el hecho, el sujeto que iba al volante se dio a la fuga.

El episodio tuvo lugar en la zona de 31 y 510, cerca de las 4:00 AM. Toda la secuencia quedó filmada y allí puede verse como la camioneta da la vuelta en la esquina y comienza a zigzaguear, chocando de lleno contra un coche azul que estaba estacionado.

Por el momento, el único dato que se tiene es que se trata de una Chevrolet S10 de color gris con cabina simple. Debido a esto, tanto el dueño del rodado dañando como las autoridades competentes se encuentran abocados a la búsqueda del responsable.