Atacaron a golpes para robarle a una mujer delante del hijo

Un brutal atraco sucedió en la localidad de Villa Celina cuando un delincuente atacó a una mujer delante de su hijo. El momento quedó registrado por una cámara de seguridad en la que se observa cuando el malviviente la golpeó, zamarreó y pateó en el piso.

El caso sucedió a plena luz del día cuando la víctima, de 32 años, caminaba junto con su hijo, quien estaba sentado en un carrito de supermercado. Entonces se acercó un hombre y comenzó a agredirla para robarle.

Conforme a lo que se ve en las imágenes, el agresor se abalanzó hacia ella y comenzó a zamarrearla, golpearla y hasta pegarle patadas en el suelo. El estremecedor ataque fue visto por el menor, quien giraba la cabeza para ver si su mamá estaba bien.

El hampón, al no lograr sustraerle nada, se dio a la fuga, mientras que la mujer quedó en shock. “Me estaba siguiendo, porque pasó por el frente y me pedía el celular. No me di cuenta”, contó. Y añadió: “Me paré, vino y me agarró. Me empezó a golpear en la cabeza, me dio patadas. Mi nene estaba llorando. Creo que tenía un arma, porque me dijo que si no lo soltaba me iba a dar cuchilladas”.

Tanto la mujer, como los vecinos, reclamaron que la Policía “brilla por su ausencia” y que están “a la deriva”.