Atropelló, huyó y ahora buscan dar con él

Durante horas de la tarde del lunes, un hombre sufrió un violento accidente automovilístico y ahora busca al responsable que, según denunció, se dio a la fuga tras atropellarlo.

“Yendo a mi casa después de mi trabajo, a las 14:20, iba en la moto con casco puesto como corresponde. Estaba por 13 por doblar en 478, barrio Savoia, y puse el guiño para doblar”, comenzó relatando el damnificado, quien agregó que en ese momento pasó un joven a toda velocidad.

“Era un pibe a todo lo que da, sin casco, en una motito media desarmada. Me pasó por la izquierda, me tocó y me hizo caer. Me golpeé el pecho contra el asfalto y quedé tirado. Se fugó y ni paró a ver cómo estaba”, afirmó completamente indignada por lo sucedido.

Asimismo, detalló con furia: “La moto se me rompió toda y el seguro no me la cubre porque no tengo los datos del que me chocó. Estuve todo el día en el hospital y me sigue doliendo el pecho. Por favor si alguien sabe algún dato me ayudaría mucho y será recompensado”.

Cabe mencionar que, según la víctima, el implicado siguió derecho por 13 en dirección al casco urbano de La Plata, por lo que quienes tengan algún tipo de información deben contactarse con el perfil de Facebook de Ivano Jones, comunicarse con el 911 o dirigirse a la comisaría Décima, que cuenta con jurisdicción en la zona.

El hecho recuerda al incidente ocurrido jornadas atrás, donde un joven también fue atropellado en City Bell y dejado a su suerte por parte de una persona que escapó del lugar, tras impactarlo en Cantilo y calle 31. “Mi hijo estaba manejando una moto cuando fue atropellado, aparentemente, por una combi”, contó en aquel entonces la madre del damnificado.