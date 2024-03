“¡Auxilio, ayúdenme!”: terrible caso de violencia en Berisso

La zona de 96 y 128, en el barrio El Carmen, de Berisso, fue escenario de una violenta secuencia. Una mujer salió corriendo hacia la calle y comenzó a gritar: “¡Auxilio, ayúdenme!”. Estaba nerviosa, lloraba y tenía miedo de acercarse a un sujeto, que luego se supo era su pareja. “Que no se me acerque, me va a matar. ¡Llévenselo!”, les gritó a los efectivos que estaban cerca.

Se hizo presente una ambulancia del SAME y la trasladaron al hospital San Martín, donde fue asistida. Según testigos, su pareja la tenía bajo amenazas y no la dejaba salir de su casa. Asimismo, de donde salió corriendo la víctima, los agentes vieron plantas de marihuana, por lo que se procedió a la aprehensión del implicado, quien deberá ser indagado por la UFI n° 17.

“Se incautaron veinte plantas de marihuana de aproximadamente 2,80 metros de altura”, detalló una fuente consultada. Los cargos son “lesiones, amenazas, en el marco de violencia de género, infracción ley 23.737”.