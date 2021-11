Barracas: denuncian un estremecedor caso de gatillo fácil

Un adolescente de 17 años pelea por su vida luego de haber sido baleado por un Policía de la Ciudad que se encontraba de civil y que le interceptó el auto al grupo de amigos, que se movilizaban en otro vehículo, tras salir de jugar a la pelota.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde cuando el grupo de amigos salía de hacerse una prueba de fútbol en un club de Barracas. En ese momento, un Nissan Tiida se les puso enfrente para cortarle el paso y, los adolescentes pensando que era un robo, aceleraron.

Sin embargo, se trataba de un Policía de la Ciudad que se encontraba de civil y que, según la versión de la policía, estaba tras la pista de unos delincuentes que habían robado un negocio.

Los disparos terminaron dando en la cara de uno de los adolescentes y lo dejó en grave estado, los amigos pidieron ayuda a la policía pero estos los detuvieron.

Según la versión policial, en el auto que se trasladaban los amigos encontraron un arma de juguete pero la familia denuncia que fue plantada y que se trató de un caso de gatillo fácil.

"Es un caso de ´gatillo fácil´ porque no pueden sacar un arma y dispararle a unos pibes. Tiraron a matármelo. Esa gente (por los policías) no está capacitada para andar con un arma", dijo Cintia en diálogo con Télam y, entre lágrimas, manifestó que su hijo tiene dos disparos en la cabeza por lo que "sigue en estado crítico".

"No hay esperanza, no tiene signos vitales, está muy mal, hay que esperar, está en manos de Dios", manifestó desconsolada la madre del adolescente, un futbolista de las inferiores del club Barracas Central, cuya identidad no se suministra por tratarse de un menor de edad.

Cintia confirmó a esta agencia que esta madrugada, cerca de las 2, su hijo fue trasladado desde el Hospital Penna, de Parque Patricios, al Hospital El Cruce, ubicado en la avenida Calchaquí 5401, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, ya que es de mayor complejidad, y durante la mañana darán a conocer un parte médico.

EEsta mañana, Javier, padre del chico que manejaba la Suran, dijo a Télam que según le adelantaron en el juzgado de menores que tiene la causa, su hijo y los otros dos jóvenes detenidos "serán liberados en las próximas horas y declararán como testigos en la causa" en la que se investiga el accionar policial.