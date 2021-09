Barrio Norte: Le quisieron robar y le pegaron brutalmente

Una mujer de 36 años fue asaltada brutalmente este mediodía en 10 y 37 cuando salía de realizar las compras en una panadería y se dirigía a buscar a su hijo al colegio Manuel Belgrano.

El hecho se registró al mediodía, dos motochorros abordaron a Rocío e intentaron robarle. Al no poder sustraerle ningún elemento de valor, ya que no llevaba ni cartera, la golpearon salvajemente y luego intentaron asfixiarla.

"No le quitaron nada, no llevaba cartera", dijo su hijo a este medio "pensó que era yo que le hacía una broma, pero se dio cuenta que no era yo, cuando reaccionó la tiraron al piso y la golpearon", dijo su hijo de apenas 13 años.

Finalmente, fue asistida por personal de una farmacia cercana y luego se hizo presente el SAME.

El hecho se dio a pocas cuadras de la comisaría segunda cuyo titular quedó envuelto en una gran polémica ya que un recluso falleció en el calabozo.