Convocan a una nueva caravana contra la inseguridad

Desde el espacio Vecinos Unidos de La Plata se convoca a una nueva movilización en contra de la inseguridad, que se llevará a cabo el viernes 24 a las 15:45. “Nos juntaremos en la diagonal del Bosque para marchar hacia el Ministerio de Seguridad”, comienza el comunicado.

“Es un reclamo amplio, todos los actores deben entender que sin seguridad no queremos, no podemos y no seremos nunca una comunidad que pueda progresar, tener salud, ni educación”, sigue la carta y agrega que participarán referentes vecinales de Tolosa, Parque Castelli, La Loma, Los Hornos, City Bell, Villa Elisa, El Mondongo, Gonnet, Olmos, Sicardi, Villa Elvira, Hernández, La Cumbre, entre otros.

Cabe recordar que la semana pasada hubo un alarmazo en toda la región, en reclamo contra la creciente inseguridad. Asimismo, antes de esa protesta se había realizado una primera caravana conjunta, la cual tuvo como punto de partida Plaza Moreno.