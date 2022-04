Crimen de la abogada Dessio: apelaron el rechazo de arresto domiciliario a la acusada

El abogado Gastón Nicocia apeló la resolución del juez Juan Pablo Masi, quien había rechazado el pedido de arresto domiciliario para Ivana Mapis, la profesora de Educación Física y fonoaudióloga acusada de ser la instigadora del crimen de Verónica Dessio, ocurrido el 23 de diciembre de 2020 en una vivienda de calle 5 bis entre 636 y 637 de La Plata.

“A pesar de la falta de antecedentes de Mapis y el resultado de los informes realizados en su totalidad (no parcialmente valorados y sacados de contexto como lo hizo el magistrado), y en especial del informe social practicado del que surge que su familia –como hogar receptor- se muestra receptiva”, indicó el profesional, respecto de la negativa del juez.

En este sentido, Nicocia resaltó el examen psicológico que analizó a su defendida y concluyó que “Ivana no presenta indicadores de psicosis u organicidad, siendo su funcionamiento yoico ajustado, mostrando estabilidad de sus defensas al momento de la evaluación y que, por lo tanto, no se observan particularidades atípicas”.

Pese a ello, Masi “refiere que no existen elementos que justifiquen el otorgamiento de la medida de atenuación a la prisión preventiva pretendida, pues Mapis no reúne las circunstancias excepcionales que justifiquen el otorgamiento de la medida solicitada, y que las circunstancias que se endilgan hacen a su convencimiento de que no hay otra medida que la prisión preventiva, para garantizar el aseguramiento (de la acusada) en el proceso y, en su caso, el efectivo cumplimiento de la pena”.

Aspectos favorables

Asimismo, el abogado explicó que “del informe social se desprenden aspectos favorables a la concesión del beneficio incoado como ser un núcleo familiar contenedor, con disposición al acompañamiento y control de Ivana. La familia se encuentra residiendo, en forma permanente en el domicilio ofrecido. Además, visitan en forma regular a la imputada, lo que denota que dicho requisito se encuentra abastecido”.

“Por otro lado, no existe informe alguno agregado que aconseje la inconveniencia de incluir a mi defendida al instituto de la prisión domiciliaria (no se ha merituado ningún informe intracarcelario, donde su hubiera podido corroborar que Ivana se encuentra adaptada, desarrollando actividades educativas y laborares, no registra sanciones disciplinarias y conducta ejemplar y excelente concepto)”, destacó el profesional, quien también hizo hincapié en la falta de antecedentes penales de su asistida.

Según la investigación, Mapis le pagó $250.000 al expolicía bonaerense Jorge Antonio Alves para asesinar a Dessio. La fonoaudióloga es expareja de Carolina Pérez, quien a su vez es la exesposa de la abogada. Esta y Pérez se habían casado en 2010 tras la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario.

Hace unos días, la fiscal Cecilia Corfield solicitó el pedido de elevación a juicio de la causa. Este requerimiento aún no fue concedido por el juez, ya que tanto Nicocia como la defensa oficial de Alves deben responder sobre la solicitud, y recién después el magistrado resolverá los planteos.