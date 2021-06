Delincuente atacó dos veces con pocos metros de diferencia

La zona Norte de la ciudad continúa siendo castigada por la inseguridad y la delincuencia y la jornada de ayer no fue la excepción. Un sujeto atacó dos veces en la misma zona, aunque en ambas oportunidades logró ser ahuyentado por las víctimas.



El primero de los hechos tuvo lugar en Camino General Belgrano y calle 449, cuando una mujer estaba por bajar de su auto y fue interceptada por el hampón, quien intentó robarle.



Según trascendió, el ladrón abordó a la damnificada e, intimidándola con un arma de fuego, la amenazó de muerte para que le entregara sus pertenencias.



Ella reaccionó rápido y comenzó a tocar bocina y a pedir ayuda, lo que puso en fuga al maleante, que salió corriendo y se perdió de vista. Si bien se dio aviso de lo sucedido, no pudieron dar con el sujeto. Por los datos aportados, era joven y llevaba puesta una campera de color negro con capucha.



Sin embargo, a las pocas horas y a muy pocas calles de allí, aparentemente el mismo malhechor intentó robarles a dos mujeres. En dicha ocasión, iba sobre una bicicleta roja y pudo ser ahuyentado por las víctimas, que le arrojaron alcohol en aerosol en el rostro.

Por la descripción que brindaron las damnificadas, se cree que podría tratarse del mismo individuo, quien además fue visto merodeando por la zona y mirando las casas del vecindario.



Cabe mencionar que por el momento el implicado no ha sido detenido.