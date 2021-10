Denuncia que su ex intentó matarla y ahora la amenaza desde la cárcel

Lorena vive un calvario y ya no sabe a quién recurrir. Su ex pareja y padre de uno de sus hijos, quién la maltrató durante toda su relación e incluso intentó matarla motivo por el cual hoy está preso, no para de amenazarla. “La fiscal que lleva la causa me dijo que es posible que quede en libertad” aseguró en dialogo con Diario Hoy, la mujer que ya agotó todas las medidas que tenía a su alcance.

En 2018 la apuñaló y le perforó un pulmón, desde ese entonces se encuentra detenido en el penal de Olmos acusado de tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Pero esto no le impidió seguir hostigándola. Lorena denunció que constantemente la llama por teléfono, le envía mensajes por Facebook, tanto a ella como a su actual pareja, e incluso manda gente a vigilarla.

“Me obligó a ir al penal, quería que yo le ingrese drogas”, contó y reconoció que la obligó a hacer todo tipo de cosas contra su voluntad. “Hice la denuncia en la DDI, hablo con la Fiscal todos los días” manifestó agobiada y agregó que aún no hay fecha para el juicio.

Ante la desesperación y el no saber que hacer fue que tomó la decisión de difundir su caso para pedir ayuda. “Me dijo que el día que salga me va matar y si no me mata a mi se va a meter con uno de mis hijos”, finalizó el relato.