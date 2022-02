Denuncian a un vecino de San Carlos por abusar sexualmente de sus tres nietas

Un hombre de 62 años fue acusado de abusar sexualmente de sus tres nietas de 4, 5 y 6 años. El señor, identificado como Rómulo Juan Casalini, ya fue denunciado por la madre de las niñas.

Stella, abuela de las víctimas, relató a Diario Hoy lo sucedido: “Mi hija trabaja y el papá no le pasa plata entonces las nenas se quedan una semana con cada uno entonces así la ayuda. Habían empezado a hacer esto hace dos semanas”. “Esas semanas que las nenas quedaban al cuidado del papá, se quedaban con el abuelo. La última semana que estuvieron, volvieron el martes a la noche y el miércoles a la mañana se presentó el padre diciendo que quería hablar con mi hija. Ahí mis nietas empezaron a contar las cosas que le hacía el abuelo”, expresó.

Según agrega la familia, cuando se le reclamó al hombre por lo que le hizo a las nenas, el acusado respondió que ‘lo denuncien, que él iba a afirmar que la nieta lo buscaba’.

Ese mismo miércoles, la familia realizó la denuncia en la DDI pero hasta el momento, no han recibido turno para la cámara Gesell. “Desde la DDI nos dicen que necesitan los peritos médicos de las nenas y cámaras gesell pero no dan nada. Inclusive ese mismo miércoles no las llevaron a las nenas al cuerpo médico”, expresó Stella.

La madre de las niñas también fue víctima de manoseos cuando vivía con el señor y por ese motivo, había dejado de llevar a sus hijas a verlo. Asimismo, ​​había pedido la desvinculación de las nenas con el abuelo pero supuestamente nunca llegó la notificación y por eso el padre de las niñas las seguía llevando a la casa del señor.

Este miércoles 2 de marzo, la familia de las víctimas realizarán una marcha a las 9hs en la fiscalía ubicada en 7 y 56 para pedir respuestas y la prisión preventiva para el acusado.