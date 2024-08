Desaparición de Loan: el chofer que trasladó a Laudelina declaró y la complicó

El chofer que trasladó a Laudelina hasta el fuero provincial para que inserte la hipótesis del accidente que involucró a María Victoria Caillava y Carlos Pérez en el caso Loan declaró y complicó a la tía del menor desaparecido, así como también informó que conoce tanto al exabogado José Codazzi y al senador Diego Pellegrini.

La declaración del accidente ocurrió el viernes 28 de junio por la noche cuando Laudelina se presentó ante un fiscal provincial en Corrientes. Allí fue acompañada por su hija Macarena, Codazzi, Pellegrini y el chofer Agustín Ybarra.

Este lunes 29 de julio, el hombre dio testimonio por su rol en la noche de dicha hipótesis y frente a la jueza Cristina Penzo sostuvo que no es pariente de ninguno de los detenidos y que trabaja en la Municipalidad de Corrientes desde hace años como administrativo con el concejal Ricardo Torres.

Durante su testimonial indicó que es amigo del senador y que a Codazzi lo conoce porque tiene un complejo de paddle en la localidad de Esquina.

“Me reuní con Pellegrini y me ofrecí a acompañarlo (a la casa de Laudelina). Mi idea es que se iba a ver a su cliente, no estaba consciente de que nos íbamos a llevarla (a declarar)”, sostuvo.

En el despacho declaratorio al que accedió Noticias Argentinas, Ybarra explicó cómo fue el tema del cambio de vehículo durante el viaje: “No se cómo salió la conversación, pero Codazzi me dijo que lo acompañe que iba hablar con su cliente, le digo a Pellegrini y me dijo sí. Fui en un auto Passat color gris del senador. Vinimos solo el abogado y yo”.

“Llegamos a 9 de Julio, yo me fui manejando, él me indicó dónde tenía que ir a la casa de su cliente, paré frente a la casa, me dijo el nombre en el viaje pero lo tomé muy por arriba. Salió él con una señora y una chica. De ahí nos fuimos hacia Desmochado donde nos esperaba Pellegrini para cambiar de vehículo. Nosotros nos habíamos ido en el auto del senador porque la camioneta de Codazzi estaba en el lavadero”, continuó.