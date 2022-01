Detuvieron a un hombre que extorsionaba a Ángel De Brito

Un hombre de 34 años fue detenido en la localidad bonaerense de 9 de abril tras la denuncia realizada por el conductor Ángel de Brito.

Los agentes policiales ingresaron al domicilio con la autorización de una fiscal de Lomas de Zamora, quien participó en la investigación iniciada hace más de un año luego de la denuncia hecha por de Brito.

Al ingresar a la vivienda ubicada en la calle San Nicolás, los oficiales detuvieron al hombre y le secuestraron tres celulares, un módem, una tablet y dos consolas de videojuegos para ser peritados. En el lugar, también encontraron una pistola Browning calibre 22.

La justicia analizará los dispositivos secuestrados desde donde se cree fueron enviados los mensajes de amenaza y extorsión.

“Hola. Eu, me mandás un saludo. ¿Qué pasa? ¿Te hacés el canchero en la tele? No me suelen conocer por tener mucha paciencia. Te doy hasta las 16 para obtener una respuesta”

"Tenés dos minutos para cumplir. Ahora tenés un minuto. Se te agota el tiempo..." fueron algunas de las amenazas enviadas al celular del conductor.

A raíz de estos mensajes, el equipo de abogados de Ángel de Brito, integrado por Fernando Burlando y Martín Leguizamón, inició una causa en la fiscalía de Cibercrimen de la Ciudad de Buenos Aires.

En la investigación, rastrearon distintas direcciones IP hasta finalmente llegar a la vivienda del supuesto responsable, desde dónde se realizaron las llamadas.