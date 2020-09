Docente denunció haber sido víctima de maltrato policial

Denuncio haber sido víctima de maltrato policial. Hemos sido golpeados, agredidos verbalmente, amenazados y avergonzados en la vía pública”. Así comenzó su descargo Pablo, un docente de informática que asegura haber padecido agravios por parte de un grupo de uniformados.

Todo sucedió en horas de la tarde. “Eran las 18.30 cuando llegando a la rotonda de Alpargatas nos detuvo un control policial. Se nos solicitó licencia de conducir, tarjeta verde y la oblea de Verificación Técnica Vehicular. Luego de unos 20 minutos de espera, nos dijeron que tenían que retenernos documentación”, precisó el damnificado en diálogo conTrama Urbana.

Según los efectivos, la VTV estaba vencida desde marzo. “Le quise explicar que nos es imposible renovar la VTV por razones más que obvias”, detalló Pablo, quien agregó: “En ese momento llamé al 147 y la operadora por altavoz intentó explicar al oficial que había una prórroga para los municipios del AMBA, y que no merecíamos estar siendo demorados al costado de la ruta”.

Cabe mencionar que tanto Pablo como su mujer, quien estaba con él en ese momento, tienen un negocio propio de informática y ambos cuentan con los permisos para circular, al igual que el rodado en el que viajaba. “Para reparar dos computadores de uno de los institutos en donde trabajo, había ido a buscar dos placas madre a Gobernador Monteverde y cuando me frenaron yo estaba volviendo desde allí para mi casa, en City Bell”, dijo el hombre.

Siguiendo con su relato, el damnificado añadió: “Ante la negativa del personal policial de escuchar al telefonista y reteniendo nuestra documentación, quisimos hacer un llamado para avisar sobre lo sucedido. Pero entonces, el personal policial comenzó a amenazarnos, diciendo que me estaba metiendo en problemas grandes; y en un forcejeo mi esposa fue golpeada por un personal masculino y logró encerrarse dentro de mi vehículo, luego de ver que una policía mujer desenfundaba su arma para intimidarnos”.

Esposado al costado del camino

“A mí me terminaron esposado al capot del patrullero y me dejaron así durante 40 minutos al costado de la ruta, mientras que los policías hablaban muy nerviosamente por sus celulares. Me intentaron amenazar nuevamente diciendo que no debía haber llamado al 147”, continuó detallando Pablo.

Siempre según sus dichos, luego ambos fueron llevados hasta el destacamento que se encuentra en las intersecciones de Camino Centenario y General Belgrano, donde los retuvieron durante tres horas más. “No me dejaron ni siquiera avisar a mis hijas de lo sucedido”, agregó.

Por último, el hombre dijo: “Después de hablar con mi abogado, nos explicaron que solo harían un acta por lo sucedido; nos llevaron hasta la localidad de Quilmes para un control médico, y nos permitieron retornar a casa luego de obligarnos a firmar un papel que por el miedo y nerviosismo no pude saber lo que era, en horas ya de la madrugada”. Cabe mencionar que hasta el momento, según el docente, no se le devolvió ninguna de las documentaciones que le retuvieron.