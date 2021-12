Gregorio Dalbón, sobre el caso Lucas González: "Es histórico que en 16 días tengamos a los policías con preventiva y procesados"

Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado por efectivos de una brigada de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, y de los tres sobrevivientes, aseguró hoy que “es histórico” que en 16 días se haya pasado de tener un supuesto enfrentamiento con delincuentes que no lo eran, a un procesamiento con tres policías con prisión preventiva por el caso.

“Quiero recordarles que hace 16 días decían que había un enfrentamiento. No hubo ningún enfrentamiento, no vamos a hacer ninguna acción contra los que lo dijeron porque pudieron haberse confundidos por el juez de Menores (Alejandro Rodolfo Cilleruelo), al que espero que destituyan mañana, porque ese juez dejó preso a los chicos y libres a los policías”, dijo Dalbón en una rueda de prensa antes del inicio de la reconstrucción que se desarrollaba esta mañana en el lugar del hecho.

El abogado informó además que los padres de Lucas no participarán esta vez de la diligencia, como lo hicieron en el breve tramo llevado a cabo el martes pasado, antes de que la reconstrucción fuera suspendida a raíz de una presentación de la defensa de los tres policías acusados de homicidio.

Dalbón explicó que al término de la diligencia hablarán los padres de los tres amigos del adolescente que sobrevivieron al ataque, pero que él decidió “preservar a los papás de Lucas” porque “bastante sufrieron y ver otra vez cómo asesinaron a su hijo en el lugar de los hechos, no les aporta nada”.

“Los menores van a participar de esta reconstrucción y también los imputados, es decir, los policías que dispararon y también los policías que encubrieron, así no hay posibilidad de que no haya garantías en el debido proceso”, señaló.Explicó que planteará hacer primero la reconstrucción con los adolescentes que iban en el auto con Lucas y “que luego puedan liberarse para no ver al camión que trae a los imputados y que van a bajar seguramente esposados”.

Sobre las responsabilidades de los tres policías que dispararon en el hecho, Dalbón dijo: “La jurisprudencia de la Corte Suprema dice que no importa de quién salieron los tiros. Ese día, en ese lugar, había tres policías que estaban tirando y cuatro chicos que estaban en un auto. En este caso se consideran coautores a todos los que tiraron”.

“Eran super profesionales y sabían lo que hacían”, agregó.

Dalbón además consideró que los policías “mataron por odio y por algo que se llama racismo” y sobre ese punto, indicó: “Les decían villeros, negros de mierda y ese tipo de situación amerita que también se analice la cuestión de la discriminación”.

En tanto, el abogado querellante anunció que pese al feriado, mañana se le va a tomar declaración testimonial al médico forense que hizo la autopsia de González y que en esa oportunidad le preguntará puntualmente cómo vio la aparente quemadura de cigarrillo que presentaba Lucas en una de sus manos.

Reiteró que este será un caso bisagra, y al respecto opinó: “La policía va a empezar a pensar que no van a querer tener prisión perpetua y estar toda la vida en una cárcel, van a tener que empezar a trabajar para cuidarnos, como corresponde. Y aquellos que no cumplan con la ley, van a tener este tipo de situación”.

Por último, si bien dijo que el juez de la causa, Martín Del Viso, “tiene poca experiencia y es bastante timorato”, espera que vaya “a fondo con todos” y que también procese con prisión preventiva a los otros seis policías detenidos por encubrimiento.

“Entiendo que seguramente habrá prisión preventiva y procesamiento para todos los que participaron del asesinato a sangre fría de Lucas y la tentativa de homicidio y la privación ilegal de la libertad”, afirmó.