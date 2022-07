Habló la madre de la joven que perdió la vida en el choque de Panamericana

Daniela, la madre de Malena Chocconi, una de las ocupantes del auto que chocó en Panamericana, habló con la prensa en el momento que fue al lugar del accidente.

"Yo quisiera saber qué pasó. No sé sí esta viva o esta muerta. Yo quisiera saber qué pasó", aseguró y agregó "Ella me mandó un mensaje a las 4.30: 'Mamá, estoy llorando. Nos persigue la policía y no sé por qué'. No supe nada más. Vi la ubicación por la aplicación y acá estoy. Mi hija había ido a tomar algo, era la primera vez que salía con ese chico. Tengo que ver si es uno de los muertos".

Malena se encontró por primera vez con el conductor identificado como "El Gordo" Galván, un reconocido ladrón de autos. Según las imágenes que trascendieron, la persecución empezó cuando los delincuentes frenaron en una zona de camino Bancalari. Allí Malena intentó escapar pero Galván aceleró y comenzó la persecusión.

Malena "era una chica sana, era de familia y de amor, conoció a una persona, no entendemos por qué había dos hombres más".