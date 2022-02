Hurlingham: un albañil fue atacado por un pitbull

Un pitbull escapó de su casa y atacó a un hombre que caminaba por la zona quien recibió 27 puntos de sutura. Ocurrió en el partido bonaerense de Hurlingham.

En diálogo con un canal de televisión el albañil atacado relató: "Saltó un paredón de 1,20 metros, y se me vino encima. Me dio tiempo a cruzar un poco la calle y me atacó en la pierna izquierda. Si yo no reaccionaba y me quedaba quieto, en el mismo salto me podría haber agarrado de la cabeza o el cuello".

El perro se escapó cuando su dueño salía de la casa y según explicó la víctima el hombre no pudo frenar al animal, además sufrió un ataque de desesperación.

"Lo apretaban pero no largaba. Intentaron con agua, con meterle un palo de escoba en la boca y tampoco. Bajó un muchacho de un vehículo a tirarle el gas del matafuego y nada", agregó el trabajador de la construcción bonaerense.

Un compañero suyo fue quien pudo rescatarlo del ataque, colocando sus manos por debajo de la mandíbula del animal provocando que se le atore. Así el hombre pudo zafar su pierna de la boca del animal.