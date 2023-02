Impactante choque en el centro platense: motociclista terminó con fractura expuesta

Durante el fin de semana la región lamentablemente registró una gran cantidad de accidentes de tránsito, uno de los cuales terminó con una persona muerta, mientras que otros reportaron heridos de gravedad (sobre todo motociclistas).

El primero de los incidentes tuvo lugar en pleno centro platense, donde un motociclista terminó con fractura expuesta de un brazo y de un dedo del pie después de chocar contra un Ford Ka cuatro puertas en la zona de 11 y 51, a escasos metros de Plaza Moreno.

Todo ocurrió en las primeras horas del domingo, cuando por motivos a establecerse el conductor del rodado menor colisionó contra el automóvil y golpeó fuertemente contra el asfalto. El muchacho, de 22 años, también viajaba con una chica de 21, la cual no sufrió lesiones de gravedad.

Sin embargo, él se llevó la peor parte y tuvieron que trasladarlo al hospital Rossi, donde quedó bajo observación. No obstante, ese no fue el único caso que se registró ayer y también durante la madrugada el conductor de un Fiat 147 atropelló a un peatón en Centenario y 419, de Villa Elisa.

En dicho incidente al damnificado lo llevaron al hospital San Roque de Gonnet, ya que a causa del impacto estaba con el rostro ensangrentado. No obstante, trascendió que sus lesiones no eran de gravedad y que su vida no corría peligro.

Asimismo, en la Autopista Buenos Aires–La Plata, un hombre murió después de que chocaran una Renault Sandero y un taxi, siendo el fallecido la persona que viajaba como pasajero. Al cierre de esta edición todavía no había podido ser identificado.

Una platense en medio de una tragedia

Por otro lado, ayer también se registró un accidente fatal en la localidad de Saladillo y que tuvo entre sus víctimas a una mujer oriunda de La Plata. Fue en la Ruta Nacional 205 a la altura del kilómetro 163.

En ese lugar chocaron una camioneta y un Toyota Ethios y dejó como saldo dos heridos y una persona fallecida. A la víctima fatal la identificaron como Edmundo Urriaga. Debido a esto, ahora se inició una investigación por “homicidio culposo”.