Ladrones en una casa de City Bell

Un número no identificado de delincuentes ingresó durante la jornada de ayer a un domicilio cuando sus dueños no estaban y se llevó, entre otras cosas, una mochila con una documentación valiosa para la víctima. De igual modo, hasta el momento no se sabe nada de los implicados.

Según denunció la propia víctima en las redes sociales, todo sucedió mientras no estaba en la propiedad, momentos que aprovecharon los hampones para ingresar a la misma. “Entraron a robar en casa, tiraron documentación que estaba en una mochilita plateada”, detalló la damnificada a través de una publicación de Facebook.

Cabe mencionar que todo sucedió en la zona de calle 27 y 474, de la localidad de City Bell, por lo que la víctima ahora pide ayuda para poder recuperar lo perdido. Debido a esto, quienes tengan cualquier tipo de información pueden comunicarse al 911 o acercarse la comisaría de su barrio.