Impunidad y zona liberada, factores claves para nuevos robos en el sector Oeste

El delito en las calles de nuestra ciudad no se detiene y, por el contrario, sigue sumando nuevas víctimas día tras día. En esta oportunidad, dos familias de Lisandro Olmos sufrieron la despiadada visita de los delincuentes, que en un caso terminaron llevándose hasta la ropa de un bebé. Aunque los vecinos se mostraron profundamente indignados por los nuevos casos, la Policía no logró atrapar a ninguno de los responsables.



Por un lado, sujetos desconocidos ingresaron a una casa de 43 entre 197 y 198 entre las 13 y las 14 del domingo, aprovechando que en el interior no había nadie. “Hay que tener mucho cuidado pero hay momentos en los que no se puede hacer nada, como en este. Según parece, hay una banda que se dedica a tocar timbres y, si nadie atiende, se meten”, contó un frentista del área.



Lo cierto es que los hampones se apoderaron del dinero en efectivo que hallaron y también de diferentes electrodomésticos y objetos de valor. “Es posible que se hayan escapado a bordo de un vehículo, en donde cargaron las cosas”, admitió un vocero de la fuerza.



Lo cierto es que no se sabe nada de los implicados y los investigadores analizan las cámaras de seguridad para tratar de dar con ellos, si es que quedaron registrados en alguna de la zona.

Más robos y furia



En tanto, en una vivienda de calle 182, el pasado viernes también entraron malvivientes, que no se conformaron con la plata que había ni con otros materiales de interés que se apoderaron, sino que también se llevaron toda la indumentaria de un bebé de tres meses, hijo de la mujer que allí reside.



A esto se le suma otro ilícito, también impune, que tuvo como damnificados a dos hombres, quienes fueron atacados la madrugada del domingo por un grupo de malhechores en 226 entre 43 y 44. Uno de ellos terminó con un corte en la cara que necesitó de cuidados médicos, por lo que fue asistido en el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.



“La falta de apoyo policial es notable, lo vemos en la calle”, se lamentó un frentista, y otros lo siguieron y expusieron su furia en las diferentes redes sociales: “La Policía no hace nada”, dijo uno, y otro agregó que “hay que estar más atentos entre nosotros porque no hay patrullajes. Después las autoridades policiales se quejan cuando los vecinos cortamos las calles para reclamar seguridad”.



En tanto, uno denunció: “Lisandro Olmos es zona liberada, no por algo hace días echaron al comisario. La Policía está pintada, el delegado también. La seguridad y la vigilancia tendrán que venir por nuestra cuenta”.