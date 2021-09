Juzgan al acusado de haber robado $1,2 millones en una salidera bancaria

Con los alegatos de las partes, el TOC 5 de La Plata reanudó ayer el juicio al acusado de haberle robado más de un millón de pesos a Natalia González en una salidera bancaria en 2015.

Según la investigación del fiscal Marcelo Romero, el atraco comenzó a gestarse el 24 de julio, cuando la mujer fue a la sucursal del Banco Provincia de 1 y 67 para depositar un cheque por $1.215.000 que le había entregado una compañía aseguradora.

Por problemas en el sistema del banco, no pudo terminar el trámite, por lo cual retornó a la entidad el martes siguiente. “El tesorero me explicó que debía informarles con 48 horas de anticipación cuándo iba retirar el dinero, ya que por cuestiones de seguridad no contaban con esa cantidad”, denunció la damnificada.

Entonces, la cliente le confirmó al banco que el viernes 24 de julio pasaría a cobrar, acordando hacerlo después de las 14.30 “por razones de seguridad”.

A la hora convenida, se presentó en el edificio acompañada por su cuñado, oportunidad en la que le hicieron entrega de la plata.

La mujer y su acompañante la colocaron en mochilas y se fueron. A unos metros, dos hombres descendieron de un vehículo y uno la apuntó con un arma, mientras el otro le propinó dos golpes a su familiar. Los malvivientes se apoderaron de los bolsos y huyeron.

Meses después, fueron arrestados y se ordenó su prisión preventiva. Uno de ellos acordó un juicio abreviado y fue condenado, mientras que el restante prefirió ir a juicio “porque jura que no tuvo nada que ver”, según le dijo a diario Hoy su abogado, Damián Barbosa.