La Plata, capital del robo: el 2023 fue histórico en materia de inseguridad

Más de mil millones de pesos se robaron en nuestra región diferentes bandas de delincuentes durante el año que cerró. Sin duda alguna, la cifra más alta en la historia, tanto de la ciudad de La Plata como de Berisso y Ensenada. El escalofriante dato se desprende de un minucioso estudio que llevó a cabo este multimedio, tomando en consideración los ­atracos que se cometieron en viviendas y comercios que superaron los $50.000.

A lo largo de todo el 2023, los vecinos de las tres mencionadas ciudades le fueron contando a Trama Urbana sus problemas diarios de extrema inseguridad, luego de haber sido víctimas de violentas entraderas, asaltos callejeros y haber estado a merced de peligrosos ladrones armados, dispuestos a todo.

Sus voces se elevaron y se escucharon tanto que las autoridades de la fuerza, desde su cúpula mayor, tomaron nota y comenzaron a efectivizar constantes medidas que, a la vez, se asemejaron a burdos manotazos de ahogado, ya que en realidad nada cambiaba. Así, la Jefatura Departamental La Plata cambió de titular, pero el reemplazo que asumió tampoco dio la talla porque la inseguridad no mermaba. Entonces empezaron a rotar comisarios y prácticamente todas las dependencias sufrieron modificaciones, algunas en más de una ocasión.

“Fueron cambios estructurales”, dijeron las altas fuentes consultadas. Cuando la realidad era otra y saltaba claramente a la vista: se trataba de enroques producto del malestar vecinal por los constantes robos, en todo momento y en cada barrio.

Atracos millonarios

Considerando los robos que alcanzaron al menos los $50.000, los hampones se apoderaron nadamenos que de $1.135.780.000, una cifra jamás alcanzada en la historia.

Como si fuese poco, en vez de hacer una profunda autocrítica, aparejada con verdaderos cambios, desde la cúpula policial hasta señalaron a los damnificados. “Deberían tener el dinero en el banco y no en sus casas”, le dijeron a diario Hoy, añadiendo que ya pocos son los que confían en las entidades bancarias a la hora de conservar sus ahorros de toda la vida.

Uno de los mayores sucesos tuvo lugar a fines de abril en una casa del country Grand Bell, donde al menos

cuatro ladrones se apoderaron de una elevada suma de pesos y dólares, además de joyas y armas de fuego. Si bien meses después se arrestó en Madrid a la líder de la organización delictiva, el resto de sus cómplices permanece prófugo, y el dinero nunca apareció.

Para cerrar el nefasto 2023 en materia de seguridad, seis maleantes le sacaron 10 millones de pesos a una familia de Arturo Seguí. En el marco de una entradera y el último día del año, sujetos desconocidos se fueron con un millón de una propiedad emplazada a metros de la terminal de trenes.

Uno de los casos más impactantes fue el robo de 75 millones de una casa de Berisso, a inicios de noviembre; otros 85 en un escruche de esa misma localidad, en octubre; y 33 millones en otro robo en ausencia, este en La Loma, en septiembre.

En junio, un anciano de 84 años sufrió el “cuento del tío” y lo despojaron de todos sus ahorros ($15.000.000), mientras que a fines de abril tres cacos se metieron al domicilio de un jubilado en Tolosa y, tras amenazarlo, le sacaron 105 millones.

No está de más aclarar que en la inmensa mayoría de los casos, los delincuentes no fueron localizados y permanecen prófugos, mientras que la plata sustraída no fue hallada.

Lo sustraído mes a mes

Enero: $1.500.000

Febrero: $550.000

Marzo: $560.000

Abril: $381.500.000

Mayo: $22.700.000

Junio: $44.550.000

Julio: $168.500.00

Agosto: $107.760.000

Septiembre: $34.500.000

Octubre: $149.770.000

Noviembre: $106.000.000

Diciembre: $117.000.000