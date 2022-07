Liberaron a los detenidos por los incidentes en la sede de Independiente

Los 48 detenidos por los incidentes en la puerta de la sede de Independiente en Avellaneda, mientras se desarrollaba una asamblea de socios, recuperaron su libertad este domingo por orden del Juzgado de Garantías N° 2. Eran 47 hombres y una mujer, quienes habían quedado a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 4, por desmanes y resistencia a la autoridad, entre otros cargos.

Los actos de violencia durante la manifestación de hinchas del Rojo en contra de Hugo Moyano y el resto de la dirigencia dejaron un saldo de 15 policías heridos y dos patrulleros rotos. Además, fueron agredidos periodistas de C5N, Todo Noticias y América 24.

En la asamblea, se aprobó el presupuesto del ejercicio 2022-2023, sin tratar el tema de las elecciones, postergadas desde diciembre pasado. Tras los desmanes, el presidente de la institución confirmó que la próxima semana se definirá la fecha.

"No vamos a apelar, la semana que viene se decidirá la fecha de elecciones. Los que fueron a la Justicia fueron ellos, no nosotros, y la Junta Electoral fue la que comprobó que no estaban en condiciones de participar", enfatizó en diálogo con Crónica TV.