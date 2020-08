Los Hornos: asesinaron de un tiro en la cabeza a un menor

Durante la noche del viernes, dos sujetos atacaron ferozmente a un menor de 17 años en la localidad de Los Hornos y lo asesinaron de un disparo en la cabeza tras balearlo a sangre fría en plena calle. Al cierre de esta edición los implicados eran intensamente buscados.



Según informaron voceros oficiales a este medio, el hecho ocurrió pasadas las 22 en la zona de 76 y 152, cuando el damnificado, identificado como Javier Zarza , se encontraba en la vía pública y fue increpado por dos masculinos. “Aparentemente todo se debió a una discusión”, aseveraron las fuentes y agregaron que “lo acusaron de un robo”.



Lo cierto es que uno de los sospechosos, en medio de la acalorada pelea, extrajo un arma de fuego de entre sus prendas y disparo en la cabeza del joven, que cayó gravemente herido al suelo. De inmediato, ambos agresores se dieron a la fuga y hasta el momento su paradero era incierto.



Por su parte, vecinos que escucharon la detonación dieron aviso al 911 y un móvil de la Policía junto con una ambulancia del SAME se hicieron presentes en la escena. La víctima fue llevada hasta el centro de salud más cercano. No obstante, y según confirmaron fuentes oficiales, los internos de los médicos no fueron suficientes y el muchacho falleció a causa de las heridas.



Con este crimen, los homicidios en la Región llegaron a un total de 40 en todo lo que va del 2020 y es el tercero cometido en apenas una semana.