Madrugada de terror para dos vecinos de Ringuelet

Encapuchados y a punta de pistola, una banda conformada por al menos seis delincuentes concretó una doble entradera en la localidad de Ringuelet, después de someter a los propietarios de dos casas linderas y robarles absolutamente todo lo que tenían. Por el hecho, al momento no hay detenidos.

La feroz secuencia delictiva tuvo lugar durante horas de la madrugada, cuando apenas estaba amaneciendo. Eran casi las 5:00, cuando el dueño de una vivienda ubicada en 10 y 510 fue despertado por varios desconocidos. Antes de siquiera poder reaccionar, lo golpearon y lo maniataron, para después llevarlo a otra parte de la casa.

Al menos tres de ellos estaban armados y no dudaron en usar sus pistolas para amedrentar al damnificado, el cual no se resistió en ningún momento. De esta manera, se hicieron con el efectivo que había en el lugar (cuya cifra no trascendió) y varios objetos de valor, pero lejos estaban de detenerse.

Aprovechando que no habían sido detectados por el resto de los vecinos, saltaron un paredón y fueron hasta la casa del al lado, donde reside un jubilado. De nada sirvieron las súplicas del hombre, que les dijo que en ese lugar vivía solamente un anciano y que lo dejaran en paz, y en cuestión de segundos los ladrones invadieron su hogar.

El señor mayor sufrió el mismo tormento que la víctima anterior y también terminó maniatado y con todas sus pertenencias robadas. Ya con un botín más grande en su poder, los hampones emprendieron la fuga con rumbo desconocido a bordo de un vehículo en dirección a 508.

Sin embargo, una llamada al 911 advirtió sobre lo que acababa de pasar y personal policial acudió a la escena.

Asimismo, fuentes detallaron que uno de los patrulleros que salió tras los implicados terminó siendo atropellado por un camión en las inmediaciones y que los dos uniformados debieron ser trasladados al hospital Italiano, aunque sus vidas no corrían peligro.

Por su parte, los autores del hecho lograron darse a la fuga y seguían siendo intensamente buscados al cierre de esta edición. Para fortuna de los dos damnificados, a pesar del mal momento vivido ninguno de los dos tenía lesiones que pusieran en riesgo su integridad física.

Ahora, resta que se lleve a cabo el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, en busca de pistas que sirvan para esclarecer el hecho, como así también la declaración de testigos. Interviene la UFI en turno.