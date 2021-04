Manosearon a una mujer durante un robo en City Bell

Una mujer vivió un desagradable momento al ser abordada por un delincuente armado, quien no solo la amenazó y le robó sus pertenencias, sino que además abusó de ella manoseándola en sus partes íntimas.

El hecho fue dado a conocer por la propia damnificada a través de sus redes sociales. Allí detalló que todo sucedió durante horas de la noche en la estación de trenes de la localidad de City Bell, ubicada en la zona de Cantilo y Centenario. La víctima caminaba por el paso bajo nivel que se encuentra en el lugar cuando fue sorprendida por un individuo.

Aprovechando el poco tránsito en el lugar, el delincuente abordó a la mujer y, amenazándola con un cuchillo, la acorraló y le exigió que le entregara todas sus partencias. Sin embargo, el maleante no tenía como objetivo solo robarle, sino que además comenzó a propasarse y empezó a manosear a la damnificada, quien de inmediato empezó a pedir ayuda.

Esto puso en alerta a otros transeúntes que estaban por la zona, que al escuchar los gritos de auxilio fueron a socorrerla y terminaron poniendo en fuga al depravado, quien escapó con la cartera y el celular de la víctima.

“Me manoseó toda, siento un asco total”, relató la mujer, y a continuación agregó: “Gracias a la gente que pasó y me ayudó me alcanzaron a mi casa. Ya ni caminar en paz se puede”.

Según trascendió no se realizó la denuncia ante las autoridades.

Quejas de los vecinos

Tras conocerse el hecho, varios frentistas de la localidad mostraron su descontento. “¡Son un asco! A mí me robaron dos con armas delante de mi nene y se fueron caminando como si nada. Ya se sabe quiénes son y no hacen nada”, contó indignada una vecina.

Por su parte, otro de los residentes de la zona afirmó: “Acá en City Bell cambiaron de comisario pero no a los policías. Todas patrullas nuevas para estar parados en una estación de servicio o escondidos cerca el arroyo Rodríguez”.

Hay que recordar que los vecinos de City Bell y otras localidades de la zona Norte como Villa Elisa y Gonnet vienen realizando movilizaciones semanales hace más de dos meses debido a los reiterados hechos de inseguridad que denuncian que son víctimas.