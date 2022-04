Mensaje macabro: “¿Me dejarías violar a tu hija?”

Una mujer denunció que recibió un escalofriante mensaje por parte de su expareja, un individuo domiciliado en la zona de Altos de San Lorenzo. Este le habría pedido “permiso” para poder abusar sexualmente de su hija, una niña de tan solo 10 años.

Según la madre de la pequeña, el implicado le envía mensajes atemorizadores y en la jornada de ayer cruzó el límite.

“Resultó ser un enfermo desquiciado que me levantó la mano delante de mi hija y me maltrató en muchas ocasiones”, comenzó diciendo la denunciante en un descargo en redes sociales.

“Me alejé y no lo vi más, pero anoche me llama a la madrugada de número privado y yo lo escucho porque según él se sentía mal. En el transcurso de la llamada el muy enfermo mental me pregunta y me dice que tiene una fantasía de estar conmigo y que yo le dé permiso de violar a mi nena”, dijo horrorizada la mujer.

“Me dijo: ¿Me dejarías violar a tu hija?”, agregó la madre de la niña, quien aseguró no poder creer lo que estaba escuchando. “Estoy devastada, todavía no logro entender ¡y lo hago público para que se cuiden para que cuiden a sus hijos no confíen en nadie! Ya está hecha la denuncia y perimetral”, continuó.

Asimismo, la madre de la niña fue determinante: “Fueron palabras pero solo el hecho de pensarlo ya lo convierte en un violador pervertido. Mi nena es una criatura de 10 añitos no logro entender como hay gente tan enferma”.

“Estoy devastada pero vos mierda humana la vas a pagar”, concluyó. Cabe mencionar que en la publicación en las redes sociales la mujer también mostró varias capturas que pertenecerían a chats que el individuo le enviaba. Estas imágenes darían prueba de los maltratos que sufría por parte del sospechoso.