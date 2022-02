Murió "Aceite", el prófugo acusado de asesinar al cajero de Banco Nación

Uno de los dos prófugos más buscados de la Argentina por el homicidio de un cajero de la sucursal bonaerense de Isidro Casanova del Banco Nación Argentina (BNA) en un asalto hace dos años, fue detenido ayer y herido de bala tras un enfrentamiento con la Policía en el partido de Florencio Varela.

Según información oficial, el sujeto falleció este miércoles en el Hospital del Cruce, donde había sido derivado.

Alberto Manuel Freijo, apodado "Aceite" o "Aceituna", fue apresado tras un operativo realizado en la tarde de ayer en calle Noruega 1450 del barrio Santa Rosa.

Según las fuentes, el acusado por el asesinato del empleado del Banco Nación Mario Germán Chávez Torres (31), mantuvo un tiroteo al resistirse a ser capturado y resultó gravemente herido.

"Mi deseo profundo es que se muera y me encantaría verla a la madre llorar, yo soy mamá de un hijo único y no me quedó nada más que lo material", dijo a Télam Trinidad Torres, madre de la víctima.

Fuentes policiales y judiciales informaron que personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado bonaerense determinó que el prófugo, por el cual el Ministerio de Seguridad ofrecía cinco millones de pesos de recompensa para quien aportara datos sobre su paradero, estaba en la zona sur del Gran Buenos Aires.