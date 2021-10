“Nadie hace nada” afirman los vecinos

Ayer se vivieron nuevos robos en diferentes puntos de la ciudad y uno de los lugares más calientes continúa siendo Los Hornos, donde la mañana del miércoles balearon a un repartidor en el marco de un asalto.

Los vecinos del barrio se reunieron con este multimedio en la esquina de 66 y 138, donde expusieron el calvario en el que viven, sin que la Policía platense actúe en consecuencia. “Queremos que las autoridades se hagan cargo de esta situación problemática, porque sinceramente no están haciendo nada. Necesitamos seguridad, nadie hace absolutamente nada”, se quejó una señora, y declaró que desde el “16 febrero de 2020, cuando se tomaron los terrenos de acá del fondo, la delincuencia creció un montón”. Relató que no puede afirmar que todos los delincuentes provengan de allí, pero aclaró que en muchos atracos del centro los hampones terminan huyendo para el área de las usurpaciones, donde se ocultan.

“Nada alcanza, suenan alarmas en todos lados, es una locura lo que se está viviendo. Estamos atentos, pero no nos corresponde a nosotros hacer esto. Tenemos que descansar en paz. Es injusto e inhumano pasar por todo esto”, destacó otra lugareña y amplió: “El miedo es que entran a tu casa y lo hacen de a cuatro, de a seis y te pegan, te matan. Entregaron nuestras cabezas”.

Otra frentista aseveró: “Vamos a trabajar dormidos porque no podemos descansar y hacemos los mandados con gas pimienta”, para cerrar diciendo que los cacos “caminan por los techos y barretean puertas”. Pese a sus súplicas para que los agentes de la Fuerza tomen más intervención, lo cierto es que no lo logran y la zona continúa estando “liberada”, como coincidieron todos. “Tuvimos que cambiar nuestros hábitos para poder vivir, sentimos pasos a todo momento. No podemos vivir así”, culminaron.

Un hecho indignante

Uno de los últimos incidentes que se registraron en Los Hornos tuvo lugar en 147 entre 66 y 67 y tuvo como víctima a una mujer. Dos motochorros la interceptaron y le quitaron sus pertenencias, entre las que se destaca una cartera en cuyo interior la señora guardaba remedios e insulinas. hasta el cierre de esta edición, nada se sabía de los implicados.

A su vez, un solitario malviviente se acercó a las 2.10 de la madrugada de ayer hasta un local de City Bell ubicado en 28 y 472. Pese a quedó registrado en una cámara de seguridad, contó con el tiempo suficiente para forzar una puerta y apoderarse de diferentes elementos de valor, con los que se dio a la fuga. Tampoco en este caso, nada se sabe de él.