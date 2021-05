No pudieron asaltar una carnicería y quisieron prenderla fuego

Los delincuentes son cada vez más inescrupulosos y en la madrugada de ayer se dio un indignante episodio. Al menos dos sujetos intentaron incendiar una carnicería luego de no poder ingresar a robarla.



El hecho tuvo lugar pasadas las 5 de la mañana en la zona de 118 y 530, de la localidad de Tolosa, cuando un frentista escuchó ruidos provenientes del local y fue a inspeccionar por la ventana. Allí divisó cómo dos individuos intentaban forzar la puerta, pero al no poder hacerlo iniciaron un fuego y escaparon velozmente.



El vecino llamó de inmediato al 911 y se hicieron presentes en el lugar un patrullero y una dotación de bomberos, siendo estos últimos los que apagaron las llamas antes de que pudieran expandirse el foco.



Si bien no hubo que lamentar daños de consideración, al momento no había pistas sobre los implicados.