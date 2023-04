Ofrecen recompensa tras sufrir el robo de sus perros

En las últimas horas se produjo un robo en la localidad platense de Altos de San Lorenzo, donde además de los elementos de valor con los que se alzaron los hampones, el damnificado denunció que también se llevaron dos pequeños perros de raza pitbull, y ahora ofrece recompensa para recuperarlos.

A través de las redes sociales, la víctima comentó que “si se los quieren vender no los compren, son mis cachorritos, tienen 70 días, la mamá los espera, se los llevaron de 25 y 89. Por favor, compartan, me ayudarían muchísimo, necesito encontrarlos”.

En este mismo sentido, el joven añadió: “No sé qué tan rata se puede ser para llevarse un perrito. No sean cómplices, no los compren y si saben algo me avisan, por favor, los cuido muchísimo”. Cabe aclarar que hasta el momento poco se sabe de las mascotas.

Por otro lado, en San Carlos se registró un episodio de similares características, cuando desalmados ingresaron a una vivienda ubicada en la zona de las calles 524 y 135 y huyeron con dos canes. En este caso, se trata de un caniche hembra y un bulldog macho, y sus dueños también solicitaron la ayuda de la comunidad para poder recuperarlos.