Otro crimen con tinte mafioso en La Plata

Un macabro hallazgo generó conmoción en la vecina localidad de Berisso, donde apareció el cuerpo de un hombre calcinado en el medio de un descampado. Una vez que los oficiales llegaron al lugar del hecho tras recibir una alerta telefónica, encontraron al damnificado sin vida y comenzó la investigación correspondiente para saber qué fue lo que ocurrió.

De acuerdo a lo que trascendió, alrededor de las ocho de la mañana de ayer, vecinos se comunicaron al servicio de emergencias 911 para denunciar que había una persona que se estaba prendiendo fuego en la zona de las calles 152 Norte y 22, en las inmediaciones del Club Saladero y el Corralón Municipal, aunque hasta ese momento no se sabía todavía si había fallecido.

Pocos minutos después, los agentes de seguridad se hicieron presentes en el predio y cuando llegaron notaron que el sujeto ya no tenía signos vitales y que había sido consumido por las llamas. Por otro lado, las informaciones indican que la víctima se trataría de un joven con contextura física delgada, pero hasta el momento se desconoce su identidad.

El cuerpo estaba tendido boca arriba en el descampado y a simple vista no se observaron ataduras ni signos de violencia. Por tal motivo, pronto se solicitó la presencia de los peritos de la Policía Científica para realizar las tareas de rigor. Las hipótesis son varias, pero los detectives abocados a la pesquisa no confirmaron ni descartaron nada hasta tanto no se realice la autopsia.

Investigan lo sucedido

En el mismo lugar donde fue encontrado el cadáver y a muy pocos metros, los uniformados hallaron un teléfono celular y un encendedor, que ya fueron sumados al expediente en curso como pruebas para intentar dilucidar lo sucedido. Por lo pronto, se abrió una causa que en principio fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

En ese marco, con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción en turno, se espera la recolección de testimonios de quienes pudieran haber sido testigos del dramático episodio. Al mismo tiempo, hasta el momento del cierre de esta edición, los pesquisas tenían pocas certezas, aunque una de las hipótesis que manejaban es que se podría haber tratado de un suicidio.