Perdió el control y se estrelló contra un surtidor de combustible

Un espectacular accidente tuvo lugar en el barrio de San Carlos, el cual no terminó en una tragedia de milagro ya que el conductor de un automóvil perdió el control del mismo y terminó estrellándose contra los surtidores de combustible de una gasolinera.

Según trascendió, todo sucedió en la rotonda ubicada en el cruce de las avenidas 520 y 131, cuando por motivos que todavía se intentan establecer, la persona que estaba al volante de un Peugeot 206 de color bordó despistó, se subió a la vereda y fue derecho hacia la estación de servicio que se encuentra allí.

Para fortuna del damnificado, la situación no pasó a mayores y no hubo que lamentar víctimas fatales. Cabe mencionar además que el lugar actualmente se encuentra abandonado y no está en funcionamiento la Shell emplazada allí.

De igual forma, por la fuerza del impacto el coche sufrió daños considerables y tuvieron que trabajar agentes policiales y una dotación de bomberos del cuartel San Carlos. Se iniciaron actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho. Afortunadamente, a pesar de la espectacularidad del accidente, el conductor resultó ileso.