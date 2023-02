Puso un local en alquiler y terminó denunciando un caso de acoso

Una vecina de la localidad platense de Los Hornos fue víctima de una desagradable situación que la llevó a realizar una denuncia penal contra un joven, a quien acusa de haberla acosado telefónicamente, luego de ir a visitar el local que ella misma puso en alquiler. Tras ello, comenzó a recibir mensajes incómodos en su celular y por ese motivo decidió acercarse hasta la dependencia policial.

Todo comenzó cuando un sujeto se acercó a visitar el negocio que está ubicado en la zona de la calle 138 entre 64 y 65, presuntamente con intenciones de poner una casa de venta de motos. Luego de inspeccionar los detalles del comercio, el implicado se retiró del lugar y a las pocas horas empezó el calvario para Mariela Alejandra Oviedo, de 53 años.

Según le comentó la mujer a este multimedio, “después de que se retiró del local me empezó a escribir mensajes preguntando si vivo sola, si tengo ganas de divertirme, que él puede pasar, poniendo caritas y sonrisas”. Esto generó el pánico en la damnificada, que enseguida le contestó enviándole un audio diciéndole que no la molestara más.

De acuerdo a lo que consta en la denuncia a la que tuvo acceso Trama Urbana, el individuo le mandó un texto que decía “sos muy linda”, a lo que Oviedo le respondió que se iba a poner en contacto con su abogado. Acto seguido se dirigió hasta la comisaría Tercera y volcó los detalles de la situación ante los uniformados, aunque para aquel entonces, el joven ya había eliminado de WhatsApp las palabras que le había enviado.

El hostigamiento siguió

Sobre la situación, la mujer relató que decidió acercarse hasta la dependencia “porque no sé esta persona quién es, no la conozco y no sé con qué intenciones vino hacia mi domicilio. Me dijo que se llama Iván y que vivía en calle 12 y 70, pero no le creo nada, debe ser mentira”.

Como si todo esto fuera poco, días después el hostigamiento continuó y la víctima tuvo que acercarse nuevamente hasta la comisaría para ampliar la denuncia, en la que dejó asentado que recibió un mensaje de otro número de teléfono que decía “ya nos vamos a poder sacar las ganas de comer lo que queremos o hacer el amor como nos gusta”.

Por último, en declaraciones a diario Hoy, Oviedo sentenció: “Me sentí acosada, yo no sé si es un degenerado, un violador o un delincuente. O no sé si es mandado por alguien”.