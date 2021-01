Romero y Los Hornos, unidos por la inseguridad: los vecinos exigen urgentes soluciones

El 7 del corriente, tres motochorros redujeron a un empleado del área de seguridad del hospital Alejandro Korn de Melchor Romero cuando estaba llegando a su casa de 522 entre 166 y 167, lo obligaron a arrodillarse y simularon un fusilamiento.

Escaparon segundos después con su dinero, su celular y otras pertenencias. No pudieron ingresar al domicilio, donde estaban los padres de la víctima, porque esta se resistió y terminó con un culatazo en la cabeza y “una tremenda paliza”, según le confió a este multimedio. Tampoco lograron llevarse el auto, ya que se les cayó en una zanja.

A raíz de ese brutal suceso, informado en exclusiva por diario Hoy, alrededor de 170 vecinos de Romero se juntaron en la plaza San Francisco de Asís, ubicada en 171 y 521. “Está de terror la zona, muy picante. Quisieron matar a un compañero en un robo, fue una secuencia terrible”, contó un frentista, quien comparte el área laboral con la víctima del suceso referido líneas arriba. Y agregó: “Hicimos la convocatoria e invitamos al comisario (de la dependencia Decimocuarta, Maximiliano Madueño) porque tenemos que hacer ruido para que pare un poco la delincuencia, si no, no se para más esto. Vamos a poner alarma vecinal, estamos moviéndonos un montón”.

Aseguró que “la plaza está desbordada de gente y motos todo el día. Lo de nuestro compañero rebalsó el vaso, pero hubo otros casos, en uno de los cuales asaltaron a dos nenes a las 12 del mediodía y, a punta de pistola, les sacaron las bicicletas”.

El propio damnificado del ilícito del día 7 le contó a Trama Urbana que en la manifestación, de la que también participó el comisario Maximiliano Perera, “se hablaron distintos puntos y se llegó a un acuerdo de hacer otra reunión en 20, 25 días para ver si funciona el mecanismo que van a implementar”. Este, explicó, consistirá en poner “más patrulleros y efectivos policiales en las zonas afectadas, además de hacer un plan de trabajo de seguridad. Hay que ver si da resultado”.

Aseguró que “hay muchas familias disconformes con el accionar de la Policía en los últimos meses” y que él, particularmente, hizo hincapié en el tema de las cámaras. “No hubo nadie del Municipio en la reunión y quería que viniera alguien para hablar de las cámaras. Los domos de la avenida 520 no funcionan y son unas 40 cuadras donde no hay un control. Las que hay no andan, y así no hay herramientas para comenzar la investigación y dar con los que me robaron”.

Misma problemática en Los Hornos

La misma problemática de inseguridad se vive en Los Hornos, donde el fin de semana se produjeron varios robos. Ante eso, los vecinos le presentaron al comisario de la Tercera, Sebastián Soler, un escrito donde le solicitaron “una reunión con suma urgencia para poder plantear la falta de seguridad y patrullaje de toda la zona, la cual viene castigada duramente desde ya hace mucho tiempo”.

Y añadieron: “Sentimos que nos encontramos solos y desamparados ante tantos hechos violentos”.