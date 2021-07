Sacerdote fue a bendecir una fiesta clandestina

Un sacerdote quedó en el ojo de la tormenta en Corrientes luego que fuera visto en un barrio privado bendiciendo una fiesta clandestina. Varios fieles salieron en defensa del hombre y dijeron que no sabía que se trataba de una fiesta.

Me sorprendí de ver tanta gente. No sabía que era un evento, vi muchísima gente, me pareció que no era un clima para una bendición. Subí al escenario, había un micrófono e hice la oración. Di la bendición y me fui. No sabía nada de la fiesta, era una inauguración de un centro de loteo y me invitaron", hizo su descargo el sacerdote.

El video fue captado por uno de los participantes que lo subió a las redes y rápidamente se viralizó