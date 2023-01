Se conocieron nuevas imágenes del asesinato del expolicía

El crimen de Héctor Lopumo continúa siendo una incógnita y los investigadores siguen sin poder localizar a los responsables. Mientras tanto, se conocieron nuevas imágenes de las cámaras de seguridad que muestran cómo fue la secuencia del brutal crimen.

Cabe recordar que la misma jornada en la que ocurrió el homicidio ya había trascendido una grabación de un dispositivo de vigilancia instalado en la vivienda de la víctima, pero ahora se conocieron fragmentos que muestran cómo fue que los asaltantes sorprendieron a Lopumo y escaparon después de dispararle.

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, los portavoces indicaron que el expolicía y también árbitro solía cortar el pasto con su arma y que uno de los ladrones le habría visto la pistola, lo amenazó al grito de “vos andás armado” y le disparó. De igual modo, el robo estaría prácticamente descartado como un móvil.

Tras el disparo, el hombre cayó en la puerta de su habitación y los resultados de la autopsia indicaron que sufrió un shock hipovolémico producto de una herida de arma de fuego, que ingresó por la cara anterior del tórax a la altura del esternón. Eso le generó daños en la pleura, en el pulmón izquierdo, en el pericardio, miocardio y en la arteria aorta.

El trágico hecho ocurrió en la jornada del 3 de enero, cuando cerca de las 10 de la noche, en la zona del cruce de 25 y 73, aparecieron varios individuos a bordo de una moto. La nuera de la víctima relató en exclusiva a diario Hoy: “Él estaba cortando el pasto y cuando fue a mostrarle a mi suegra en la habitación que la máquina se había quemado, se metieron por la cochera y, cuando él se dio vuelta, le pegaron un tiro”.

“Si hubieran visto a mi suegra, no sé qué pasaba”, aseguró la mujer. En horas de la mañana, el personal policial realizó una segunda pericia en la escena. “Todavía no caemos de lo que pasó, no llegó a defenderse ni a poder ser asistido”.

Por su parte, Leandro, el hijo del hombre asesinado, relató con gran indignación: “Mi viejo era una persona de bien, fue árbitro de la Liga Amateur Platense y dirigió hasta hace muy poco tiempo en torneos de Ensenada. Era muy estricto y también fue expolicía”.