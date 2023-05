Se negó a declarar el rapero acusado de tirar a su novia desde el quinto piso de un edificio

Facundo “El Dogo” Lemos (23) se negó a declarar ante la fiscal Betina Lacki y seguirá detenido. El ­cantante de rap está acusado de tirar a su novia, Sofía Tunno (22), desde el quinto piso de un edificio ubicado entre las calles 1 y 44, de la ciudad de La Plata, el pasado 28 de marzo.

De acuerdo con la investigación, el día mencionado la joven cayó al vacío y sufrió severas heridas, por lo cual fue trasladada al hospital San Martín, donde estuvo en coma internada en terapia intensiva. Sin embargo, hace unos días la muchacha ­recobró el conocimiento y contó qué fue lo que ocurrió.

En su declaración, Lemos contó que su pareja se había arrojado por el balcón para quitarse la vida. No obstante, la causa siguió su instrucción y con la declaración de la víctima el caso dio un giro. El lunes pasado, Lemos fue detenido cuando salía de su domicilio en calle 8, entre 634 y 635, e imputado por el delito de “homicidio calificado en grado de tentativa”.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la madre de Sofía, Guadalupe Espinoza, relató lo ocurrido. “Mientras mi hija peleaba por su vida, decían que se había tirado. Ella tenía golpes en todo el cuerpo. Lemos, conocido como Ebrio, la golpeó dentro del departamento. La agarró del cuello y la tiró por la ventana. Sofía se llegó a agarrar de un cable, pero él la miró y la dejó caer”, mencionó la mujer.

Violencia de género

“Cuando (El Dogo) bajó, se tomó un taxi diciendo que iba a buscar una ambulancia, demorando la atención médica de mi hija”, dijo Espinoza. También agregó que su exyerno “decía: Yo no fui, yo no fui, y no bajó ni a verla”.

Al finalizar, la progenitora de la víctima pidió justicia por lo que le ocurrió a la joven, para que el acusado “no vuelva a tocar a ninguna mujer. Que pague por lo que le hizo a mi hija. Por suerte pudo acordarse de lo que le hizo este hijo de p…”.

Hasta que ocurrió el hecho, el imputado y la víctima llevaban alrededor de ocho meses de relación.

Para la fiscal Betina Lacki, Lemos “le propinó (a su novia) golpes de puño en ­distintas partes de su cuerpo, calmándose por un instante, oportunidad en que la ­víctima se dirigió hacia la ventana y se dispuso a prender un cigarrillo, momento en el cual el sujeto, sin mediar palabra, se acercó, la tomó del cuello y, con claras intenciones de darle muerte, la arrojó al vacío”.