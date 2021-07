Terror en Barrio Mondongo: cuarta vez que atentan contra la entrada al edificio, se salvaron de milagro

Durante la madrugada de este martes, en calle 63, entre 1 y 2, dos hombres prendieron fuego el medidor de luz y milagrosamente no alcanzó los cables, lo que pudo haber sido aún peor, ya que el desenlace podría haber sido fatal para todos los vecinos del edificio.

"Me levanté con la alarma de incendio, mucho humo, abro la puerta y no se podía salir por la escalera. Cuando salgo al balcón empiezo a ver luces, me asomo era todo fuego", comenzó diciendo un vecino, que además, destacó que no es la primera vez que sucede, sino la cuarta.

"El primer episodio era todo con pintura y aerosol, el segundo fue pintura y brea y el tercero prendieron fuego el portero eléctrico, acompañado por mensajes amenazantes", agregó.

A su vez, contó que entre las 2 y 3 de la mañana, todos los vecinos se estaban yendo con sus pertenencias del edificio por temor a perderlo todo, y que la presunta víctima, con domicilio en el edificio, no sería tan así, "No sabemos hasta qué punto es víctima la vecina, tiene un manejo bastante particular porque hay días que está y días que no. Con la chica no se puede hablar ya que tiene un desequilibrio bastante fuerte".

Por último, remarcó que es una persecución que no solo se da en La Plata, sino que también continúa en Buenos Aires. En ese momento y sobre la consulta del consorcio, afirmó: "Está decidido que ella se tiene que ir, el consorcio ya se lo comunicó y su propietaria también, pero no es tan fácil".