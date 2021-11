Un peatón debió ser asistido por el SAME tras ser atropellado por un automovilista

La inseguridad vial sigue siendo un problema más que preocupante en la región y, por el momento, parece no tener una solución. En este caso, un transeúnte fue embestido por un vehículo que transitaba por el cruce céntrico de la avenida 13 y la calle 45.

Según afirmaron a Diario Hoy, el vehículo colisionó fuertemente al peatón, por motivos que hasta el momento no fueron establecidos, que terminó tendido sobre la cinta asfáltica. Rápidamente, tras el llamado de testigos concurrió al lugar una ambulancia del SAME que lo asistió en el lugar y constató que el herido no padecía riesgo de vida.

En la región platense, donde día tras día acontecen accidentes de tránsito producto de la inconciencia al volante, se contabilizan 49 víctimas fatales en este 2021.